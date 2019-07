Descrizione evento: Ciao a tutti!

Vi aspettiamo tutti il 27 luglio a #Viterbo per la prima giornata di "In viaggio verso Isengard", organizzato dalla Società Tolkieniana Italiana!



Cosa vi aspetta una volta li? Ecco il programma del 27!



Sala Regia – Palazzo comunale

Ore 16.00 "Esiste una mitologia italica?" a cura di Andrea Verdecchia;

Ore 16.30 “Tradizione: Demitizzare la Modernità” a cura di Giovanni Sessa;

Ore 17.00 "Tolkien's Library - Un viaggio nella biblioteca di Tolkien” a cura di Oronzo Cilli;

Ore 17.30 “Il Mito dei Nibelunghi”, tra Wagner e Tolkien a cura di Francesco Sangriso;

ore 18.00 “Il Mito e la fiaba” a cura di Manlio Triggiani;

Ore 18.30 “Gli influssi celtici nelle opere di Tolkien” a cura di Chiara Nejrotti; Presso il palco in piazza del Gesù

Ore 19.00 Dott. Why – Gioco a tema tolkieniano

Ore 21.00 Concerto di Claudio Bastoni in piazza del Gesù

Ore 21.30 Concerto di “Ixia” in piazza del Gesù Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/333568020693979/