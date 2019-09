EX PIAZZALE BOIMOND VIA BORGO SAN DOMENICO

Descrizione evento: La manifestazione dell’Original Oktoberfest Ciociaro è un evento ispirato alla madre di tutte le feste dedicate alla birra che, proprio come l'edizione bavarese, spillerà birra a volontà fino alla prima settimana di ottobre presso la città di Isola del Liri. Si tratta di un’occasione per presentare i prodotti tipici del territorio locale e piatti tipici dell'Oktoberfest bavarese, tra cui il gulasch , il leberkase , gli immancabili wurstel e le salsicce, la la kartoffelsalat e il celebre stincodimaialeconi crauti, sino alle prelibatezze della cucina locale ed abruzzese. Il tutto accompagnato da un'enorme varietà di birre gelate appena spillate adatte ad ogni portata e ad ogni palato. Tra i marchi più famosi, Lowenbrau, Paulaner, Guinnes, Eggenberg, Franziskaner weiss, Tennent's super, Beck's, Rieder, Ayinger.

In un clima di grande festa ci si potrà divertire, tra uno spumeggiante brindisi e l'altro, con gli spettacoliquotidiani di musica e cabaret che intratterranno i partecipanti con tantissime risate e ottima musica dal vivo. E per ricreare le irresistibili atmosfere dell'Oktoberfest bavarese, non mancheranno esibizioni di yodel e balli tradizionali