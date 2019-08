Descrizione evento:

Domenica 2 Settembre, con il rito dell’imbandieramento delle Contrade, il Borgo Medievale di Sacrofano incastonato nell’incantevole cornice del Parco di Veio, si preparerà ufficialmente ad inaugurare la nuova edizione del celebre “Palio della Stella”.

Tra il 6 e il8 Settembre si svolgerà la storica manifestazione, giunta alla sua XXVI edizione, in cui i cittadini si trasformano in eroi medioevali e si dividono in 7 Contrade, capeggiate da 2 cavalieri che si sfidano nel Palio.

Ai due cavalieri delle Contrade di Petruscheto,le Valli, Monte del Casale, Bicetti, Borgo Pineto, Ala Musina e Martini spetta il compito di destreggiarsi nell’ardua prova di infilzare 3 stelle e un anello, servendosi di un’apposita picca e il tutto in soli 14 secondi.

Tutti i sacrofanesi contribuiscono al successo dell’evento cucendo sontuosi abiti, decorando le vie con i colori delle varie contrade e animando con un tifo acceso la manifestazione.

I turisti potranno immergersi nella suggestiva ambientazione storica attraverso le moltissime iniziative di rievocazione medioevale organizzate intorno al Palio, dalla sfilata in costume d’epoca agli intrattenimenti musicali, ai spettacoli con menestrelli, arceri, cantastorie, giullari, manipolatori di fuoco, stand di arti e mestieri e spazi enogastronomici tipici dell’età medievale.

Sacrofano vi aspetta per un appuntamento imperdibile.

Lasciatevi travolgere dalla forza del Palio della Stella!!!





Programma della manifestazione

· Venerdì 06 settembre

o Cena delle Contrade nei Propri Rioni in proprietà privata





· Sabato 07 settembre

o Ore 09.00 arrivo standisti ed allestimento banchi.

o Ore 12.00 Apertura della fiera e degli stand in via dello stadio (mura esterne del borgo, Largo Giorgio Almirante e piazza del Mercato)

o Ore 14.00 Spettacolo rievocatori storici “Lame di Alborbornoz”.

o Ore 16.00 Apertura Museo dei Pali delle Contrade nell’aula consiliare del Palazzo Comunale.

o Ore 18.00 Raduno delle contrade al parcheggio della Madonna della Grotta.

o Ore 18.30 Partenza corteo per Piazza Ugo Serata.

o Ore 18.45 Presentazione del Palio della Stella a seguire Benedizione e lancio della sfida presso Piazza Ugo Serata.

o Ore 20.00 Spettacolo di giocoleria con strumenti bianchi di “Otto Mix”.

o Ore 20.30 Apertura stand enogastronomici in Piazza Ugo Serata.

o Ore 21.00 Spettacolo rievocatori storici “Lame di Alborbornoz” in Piazza Ugo Serata.

o Ore 22.00 Spettacolo di giocoleria di fuoco “Caos Calmo” di “Otto Mix” presso l’anfiteatro di Piazza Ugo Serata.



· Domenica 08 settembre

o Ore 10.00 Apertura della fiera e degli stand in via dello stadio (mura esterne del borgo, Largo Giorgio Almirante e piazza del Mercato)

o Ore 11.00 Provaccia dei cavalieri

o Ore 12.00 Esibizione gruppo rievocatori storici Wild Dogs “Torneo per la mano della Pincipessa”.

o Ore 12.30 Apertura stand enogastronomici in Piazza Ugo Serata.

o Ore 14.00 Esibizione gruppo rievocatori storici Wild Dogs “Percorso del cavaliere”.

o Ore 15.00 Botto scuro, partenza delle Contrade da proprietà Private

o Ore 15.30 Partenza corteo storico e sfilata sul percorso di gara ed a seguire inizio della sfida del “XXVI Palio della Stella 2019”.

o Ore 18.00 Premiazione e consegna del Palio in Piazza Ugo Serata

o Ore 20.00 Apertura stand gastronomici della “Pro Loco di Sacrofano” Piazza Ugo Serata