Descrizione evento: La piazza che balla...

Due imperdibili appuntamenti si terranno a San Felice Circeo nei giorni 10 e 11 agosto 2019. La meravigliosa cornice di piazzale G. Cresci (lungomare Europa) farà da sfondo per due serate scoppiettanti.



SABATO 10 AGOSTO - ORCHESTRACCIA è una formazione aperta, nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze e confrontarle, cercando una forma innovativa di spettacolo, che comprendesse musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Tradizione che prosegue con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro canzone di grandissimo impatto.





DOMENICA 11 AGOSTO: Dj Set con Umberto Pagliaroli, Mimmo Errico special guest: ALBERT MARZINOTTO. Due realtà locali divideranno la consolle con un artista che sta prendendo piede nel mondo della "Drum Machine"



Eventi ad INGRESSO LIBERO



Per ulteriori informazioni: 0773.547770