Descrizione evento: A fine agosto la Galleria Ess&rrE inaugura la mostra dedicata a tre donne che si sono maggiormente distinte nel panorama artistico nazionale. Parliamo di DIDIF (Daniela Delle Fratte), Giusy Cristina Ferrante e Anna Maria Tani.

Tre donne dall'innato senso creativo che della passione ne hanno fatto la loro missione d'arte creando opere di fascinosa unicità, fantasia pittorica e talendo artistico.

Durante tutto il loro percorso, ognuna con la peculiarità propria, hanno evidenziato una capacità realizzativa che solo personalità spiccate riescono a fare di una tela bianca un'opera unica, speciale, accattivante, in cui lo spettatore si immedesima nel percorso cromatico e fantasioso dell'arte. Artiste che oltre ad essere ben riconoscibili, cosa fondamentale per un maestro d'arte, hanno una percettibile sensibilità che riescono a trasmettere al fruitore finale non può che rimanere affascinato.



La mostra inaugura il 31 agosto alle ore 18,00



dal 31 agosto al 13 settembre 2019