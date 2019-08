Descrizione evento: Una visita guidata alla Roma Sotterranea imperdibile per tutti gli appassionati di archeologia e per tutti i curiosi! Sotto la Basilica di San Nicola in Carcere, nell’area dell’antico Foro Olitorio, è infatti possibile ammirare ancora oggi i resti di quello che era un antico complesso sacro, costituito da tre templi di epoca repubblicana. Ma non solo. Molte sono le sorprese che questo angolo di città sa regalare. Una visita guidata assolutamente unica nel suo genere!



Quando

Domenica 25 Agosto 2019 ore 10:00



Dove

Via del Teatro Marcello n. 46, all’ingresso della Basilica



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più il costo del biglietto di ingresso euro 4. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/san-nicola-in-carcere-chiesa-e-sotterranei/