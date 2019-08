Non definito

Descrizione evento: L'Esposizione Arti Visive, quest'anno giunta alla sua Quinta edizione, e' divenuta un incontro, un appuntamento annuale. Da cinque anni, il Castello Ducale Orsini, sede permanente e prestigiosa di questa manifestazione, nell'ambito della quale, si sono alternati centinaia di artisti provenienti dal territorio italiano ed europeo.

L'Associazione culturale Giarte, con il patrocinio gratuito del Comune di Fiano Romano, indice la V° edizione dell'Esposizione Arti Visive 2019 Pittura e Scultura

Le opere di pittura dovranno essere contenute nelle seguenti misure : 120x120 cm.

Le opere di scultura 100x100x100 cm e non superare i 20 Kg di peso.

Per la selezione devono essere inviate un massimo di 3 opere.

E' prevista una quota a parziale contributo delle spese di partecipazione per gli artisti selezionati.

I premi saranno così suddivisi :

I Premio Giarte

Premio Speciale alla memoria del Maestro Umberto Crispino

3 Menzioni speciali

Premio Sezione Accademia

L'Esposizione si svolgerà dal 16 al 24 Novembre 2019 nelle sale del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano.

Verrà realizzato un catalogo cartaceo delle opere selezionate.

Le iscrizioni sono aperte sino al 31 Ottobre 2019.

Modulo di iscrizione e Regolamento su richiesta alla mail:

giarte-ass.culturale@libero.it

FB.Giarte associazione culturale