Descrizione evento: LA FAVOLA DEL MIO BORGO

La seconda edizione del Concorso Letterario prevede la presentazione di brevi racconti favolistici inediti o rivisitazioni di favole classiche. Le favole sono redatte in due versioni: italiano e dialetto. Una prima giuria ha selezionato tra tutti gli elaborati presentati, tre in dialetto e tre in italiano. La classifica finale verrà decretata il giorno 18 agosto dalla giuria popolare dei presenti all’evento.

Realizzato dal Museo LA CASA DELLE ANTICHE SCATOLE DI LATTA di Gerano, dove potra’ essere ammirata anche la mostra “Scatole Favolose”.

www.casadellescatole.org tel. 3487960033