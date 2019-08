Descrizione evento: FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA A MANZIANA

DAL 28 AL 31 AGOSTO 2019

MANZIANA IN FESTA

NELLE QUATTRO GIORNATE SI SVOLGERANNO NUMEROSI EVENTI, UNO STAND GASTRONOMICO E UN PUB SARANNO LA SERA SEMPRE APERTI

IN PARTICOLARE

VENERDI' 30 ALLE ORE 21.30 LUCA BARBAROSSA IN CONCERTO