Descrizione evento: Se volete ammirare uno dei massimi capolavori di Guido Reni, uno dei maggiori artisti italiani del Seicento, non dovete far altro che recarvi all’interno dello splendido Casino dell’Aurora Pallavicini, all’interno del complesso architettonico di Palazzo Pallavicini Rospigliosi. Qui infatti, il cardinale Scipione Borghese commissionò, all’inizio del XVII secolo, un Casino suburbano all’architetto Giuseppe Vasanzio, in un’area, quella del Quirinale, un tempo periferica e ancora con caratteristiche naturalistiche molto accentuate, proprio lì dove in epoca romana sorgevano le preziose terme di Costantino. E questo straordinario luogo, aperto in via eccezionale, potrà offrirci lo sfondo per una visita guidata imperdibile, per tutti gli amanti dell’arte.



Quando

Domenica 01 Settembre 2019 alle ore 10:00



Dove

Via XXIV Maggio 43



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Biglietto d’ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/aurora-reni-casino-dellaurora-pallavicini/