Descrizione evento: Via Aspettiamo

Festa del cipollaro

via Cuneo ciampino



Musica ballo di gruppi - Talent Show iscirzione gratuita - Karaoke - spettacoli per bambini clown magia - Musica popolare romana -

Cabaret Sono Comici Questi Romani Trio

Dario D’Angiolillo - Davide La Rosa - Claudio Sciara



raduno auto e vespe e moto storiche



stand gastronomico



passate a trovarci

passerete serate in allegria !!!



la manifestazione si svolgerà a differenza delle precedenti edizioni all'interno del circolo cipollaro