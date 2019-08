Descrizione evento: Venite a trovarci per la nostra tradizionale Festa di SS. Maria Assunta in Cielo. Cena in piazza con: panini con la salsiccia, panini con la porchetta, birra, vino e bibite.A partire dalle ore 22:00 circa anche pizze fritte per tutti! La cena sarà allietata dal concerto della Banda Nuova Regillo '83 e dalle bravissime e bellissime Majorette. Al termine del concerto ci sarà l'estrazione della tombola. Venite a giocare e a divertirvi con noi! La serata si concluderà con un meraviglioso spettacolo pirotecnico presso il Campo Sportivo Comunale in Via dello Sport. Vi aspettiamo numerosi!