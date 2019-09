Descrizione evento: "BOLLICINE IN VEROLI" è l'appuntamento da non perdere del prossimo 7 settembre 2019! Nella splendida cornice del centro storico di Veroli (FR), dalle 18 alle 24, passeremo una divertente serata all'insegna della qualità made in Italy ma non solo…. degustando più di 100 Spumanti diversi. Anche questa terza edizione di "BOLLICINE IN VEROLI" è stata organizzata dal Comune di Veroli, dalla Pro Loco di Veroli e dalla Fondazione Italiana Sommelier e con il patrocinio della Regione Lazio, con l'intento di promuovere e divulgare la conoscenza di una parte importante dell'enologia italiana, lo spumante appunto, oltre che per valorizzare la bellezza di uno dei più importanti centri storici della Ciociaria.

Il palcoscenico sarà sempre il centro storico di Veroli, antica città ernica, con quattro isole naturali dove verranno allestiti i banchi di assaggio: Chiostro di Sant'Agostino, Piazza Duomo, Chiostro Santa Salome, Terrazza del Vescovado, Piazza Trulli. In ogni area saranno predisposte delle oasi che accoglieranno le aziende vitivinicole presiedute dai nostri preparatissimi sommelier. Accanto ai banchi d'assaggio dei vini verranno predisposte delle aree per il food con diverse proposte gourmet. Avremo, come ogni anno, i fritti del Domus Bistrot, la pasta fresca tradizionale di Cordelia cucinata dal vivo dallo chef Carmine Cordelia, la simpatica Alicetta targata Osteria Santa Lucia che porta ovunque il sapore del mare, le mozzarelle di bufala di Amaseno della Fattoria di Nonna Pitta preparate al momento, il banco dei formaggi firmato Forme D’autore ed avremo un’area dedicata al premiatissimo panettone di Dolcemascolo che potremo degustare in abbinamento a tantissimi spumanti dolci…..non mancheranno inoltre altre gustose proposte. Ad allietare la serata con tanta buona musica ci sarà la Scuola di Musica di Ferentino con una rappresentanza dei suoi docenti per ogni area di degustazione, in particolare ci saranno: Fabio Caputo (chitarra), Valeria Minicilli (flauto), Manuel Caruso e Valentino Calicchia (pianoforte), Luigi Bartolini (tromba), Valentino Catallo (sax) e Malvina Picariello (voce). Il Comune di Veroli, la Provincia di Frosinone, la Camera di Commercio e la Regione Lazio patrocineranno l'evento.





I temi ed i vini in degustazione



I PINOT NERO (alle ore 17,30 / relatore Luciano Mallozzi) presso l’Hotel Relais Filonardi, P.zza dei Franconi n.1 a Veroli. Ben 7 eccellenze spumantistiche messe a confronto. - Artur.0 Bersano Pas Dosé 2011 – BERSANO - Franciacorta Extra Brut Lucrezia Etichetta Nera 2006 – CASTELLO BONOMI - Trento Brut Perlé Nero Riserva 2010 – FERRARI - Blanc de Noir AlaNera - VIGNE DEL PATRIMONIO - Spumante Metodo Classico Pas Dosé 2014 – FRANZ HAAS - Trento Brut Noir Nature 2011 – CESARINI SFORZA 1673 - Alta Langa For England Blanc de Noir Pas Dosé – CONTRATTO

Aziende partecipanti Ca’ Del Bosco, Ferrari, Berlucchi, Bellavista, Uberti, Fazio, Donnafugata, Mossi 1558, Palazzo, Tronconi, Perla del Garda, Zenato, Farina Wines, Andreola, Beni di Batasiolo, Tasca D’Almerita, Terrazze dell’Etna, Quadra, Angelo Negro, Champagne Jeeper e Salasar, San Martino, Nicola Gatta, Ettore Germano, L’Archetipo, Endrizzi, Castello Bonomi, Cantine Santa Eurosia, Ciu’ Ciu’, Costaripa, Nino Franco, La Madeleine, Cincinnato, Francesco Bellei, Marchesi Antinori, Adami, Moser, Ceci, Cantina Cominium, Corte Aura, D’Araprì, Vignaioli di Santo Stefano, Poggio Le Volpi, Ricci Curbastro, La Spinetta, Vespa Vignaioli per Passione gia' Futura, Leone de Castris, Cantina Schiavella, Bortolomiol, Az. Agricola Casa Divina Provvidenza, Rossetti & Scrivani, Bedin, Lantieri de Paratico, Drusian, Perlage Winery, Gustav Lorentz, Banfi, Casale della Ioria, Marco Carpineti, Famiglia Cotarella, Cantine Vitevis, Val D’Oca, Villa Crespia, Velenosi, Fontanavecchia, Monsupello, Fra I Monti, Planeta, Cantine del Notaio, La Scolca, Fèlsina, Feudi di San Gregorio, Cantina Valle Isarco, Cesarini Sforza, Rotari, Società Agricola le Manzane, Sella & Mosca, F.lli Berlucchi, Historia Antigua, Quadrigato, Cantina Museo Albea, Salis Terrae, Logodaj Winery, Viticoltori dei Colli Cimini, Cantina Sant’Andrea, LaTunella, San Patrignano, Vigne del Patrimonio, Villa Raiano, Cantine Risveglio … e molto altro.



Partner dell'evento: ACQUA FILETTE

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ ALL’INTERNO DELL’HOTEL RELAIS FILONARDI





Prezzo carnet banchi d’assaggio con calice: € 15,00 (10 assaggi con calice in vetro)

Contributo Degustazione I PINOT NERO € 25,00 alle ore 17,30 presso l’Hotel Relais Filonardi (se si acquista anche il carnet per Bollicine in Veroli il prezzo totale sarà di € 35,00 anzichè € 40,00, solo prevendita)



Prenotazione obbligatoria con pre-vendita per le degustazioni e per il ticket d’ingresso. Per le modalità consultare la sezione riguardante la Procedura di Accesso alle Attività di Fondazione Italiana Sommelier.



Info e prenotazioni Cell. 349 2226991

Mail: fondazionesommelier.frosinone@gmail.com

www.bollicineinveroli.it/