Non definito

Descrizione evento: Un corpo in perfetta salute, una mente rilassata, un percorso di conoscenza di sé.

Tutto questo con AmoYoga è possibile!



Ci vediamo dal 17 Settembre, ogni Martedì alle 19.00 presso l'Istituto Comprensivo Corrado Melone", in piazza Giovanni Falcone s.n.c.



? Scegli lo Yoga tradizionale autentico, tramandato dai grandi Maestri.

? Scegli la qualità dell'insegnamento.



???? E' necessaria la prenotazione con un messaggio ad AmoYoga oppure chiamando il 3895119123.

Appena verrà accettata la richiesta ti verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per raggiungerci e partecipare.





La scuola: http://www.amoyoga.it/about-us/



I corsi: http://www.amoyoga.it/services-view/lazio/



Altre sedi ed orari presso:Conca D'Oro, Tiburtina, Piazza Bologna, Rione Monti, San Giovanni Centocelle, Ponte Milvio, Tomba di Nerone, San Paolo, Ottaviano, Latina, Castel Madama, Colleferro, Ladispoli.