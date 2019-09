Descrizione evento: Scoprite con noi alcuni luoghi unici di Roma, dove potrete vedere con i vostri occhi l’opera instancabile dei grandi personaggi del passato! Un itinerario tra piazza Navona e la zona di Campo de’ Fiori, dove è possibile confrontare la grande Roma antica con quella voluta dai papi dal Rinascimento in poi. Scopriremo non solo i monumenti che si sono susseguiti nel corso dei secoli, ma avremo modo di conoscere storie, leggende e tradizioni legate alla Città Eterna.



Quando

Giovedì 05 Settembre 2019 alle ore 19:30



Dove

Piazza Navona, davanti all’ambasciata del Brasile



Costi

Quota di partecipazione € 8 a persona; gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-roma-antica-la-roma-papale/