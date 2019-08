Ex zona Militare Viale Europa

Descrizione evento: Bunker di Notte 2019



Sabato 7 settembre (dalle 18:30 alle 22:30) a Sant'Oreste (RM), l'Associazione culturale Bunker Soratte organizza dei tour guidati a numero chiuso per scoprire, conoscere e toccare con mano un'importantissima pagina di storia del '900, dal Fascismo alla Seconda guerra mondiale, dalla Guerra Fredda ai nostri giorni, a soli 35km da Roma.



Inoltre, grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Galileo Galilei, sempre all'esterno del bunker sarà possibile osservare i principali astri più luminosi della volta celeste attraverso i telescopi installati nel piazzale e sul terrazzo della Casa delle arti e dei mestieri!!





Prenotazione obbligatoria: Sono già aperte le prenotazioni online su www.bunkersoratte.it, per mail su bunkersoratte@gmail.com o al 380.3838102 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente.





ORARI DI VISITA:

Sabato 7 Settembre:

Sera 18:30 ogni 30 minuti fino alle 22:30

Prenotazioni entro le ore 24.00 di venerdì 6 Settembre