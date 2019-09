Descrizione evento: Come ormai da tradizione, torna a Cerreto Laziale (antico borgo medievale della Città Metropolitana di Roma Capitale), nei giorni 21 e 22 settembre 2019, la Sagra delle Pizzarelle. Giunta quest’anno alla sua 42° edizione, la sagra offre ai visitatori la possibilità di gustare le tipiche pizzarelle: tradizionale pasta locale a base di acqua, farina di grano e di mais condita con “sugu agliu pistacchiu” (ossia un sugo preparato con aglio, olio, peperoncino e, facoltativamente, alici) il tutto cosparso con abbondante pecorino romano (a richiesta). Durante la manifestazione, è possibile gustare altri prodotti locali (pane, dolci, pizza), venduti per valorizzare il territorio e le antiche tradizioni del nostro comune. È inoltre possibile acquistare prodotti di piccolo artigianato locale, nonché di partecipare a delle visite guidate del centro storico del paese, ricco di storia e di leggende (e visitare la mostra d’arte organizzata quest’anno presso la Torre medievale del borgo). Per maggiori informazioni è possibile seguire le pagine Facebook (https://it-it.facebook.com/prolococerretolaziale/) e Instagram (https://www.instagram.com/prolococerretolaziale/?hl=it) della Pro Loco di Cerreto Laziale, da sempre organizzatrice dell’evento. Vi aspettiamo in Piazza Guglielmo Marconi (luogo principale in cui si svolge la Sagra)!