Descrizione evento: Un’opportunità unica per visitare la Casa dei Cavalieri di Rodi, sorta secoli fa sui resti dell’antico Tempio di Marte al Foro di Augusto. Infatti sarà possibile ammirare, grazie ad una apertura straordinaria, un luogo solitamente chiuso al pubblico, che raccoglie all’interno secoli di storia di Roma e conoscere più da vicino il prestigioso ordine cavalleresco. Si potranno visitare la chiesa di San Giovanni Battista, il piano nobile con gli arredi d’epoca e importanti affreschi e sculture, fino all’affaccio finale sull’incantevole loggia quattrocentesca che regala con il suo panorama un’emozione senza fine.



Quando

Giovedì 19 Settembre 2019 ore 11:15



Dove

Piazza del Grillo 1, all’ingresso della Casa dei Cavalieri di Rodi



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più il costo del biglietto d’ingresso: euro 4 intero; euro 3 ridotto; gratuito per under 18 e possessori di MIC Card. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/casa-dei-cavalieri-di-rodi-foro-augusto/