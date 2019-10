Descrizione evento: Nei boschi che circondano Bomarzo si nascondono misteri che ancora non sono stati svelati.

Nascosti tra gli alberi, scopriremo manufatti di origine antichissima, creati nel corso dei millenni, scavati nella dura roccia vulcanica che è stata plasmata nelle forme più insolite.



Un antico altare piramidale (la "piramide etrusca"), forse ben più antico che etrusco, casette scavate nei massi erratici, tombe antropomorfe, mulini, vie cave... E panorami da lasciare senza fiato, a picco sulla forra verticale.

Circa 10 km con saliscendi continui ma non impegnativi, per un'escursione davvero indimenticabile!

Appuntamento: ore 10:00 a Bomarzo(VT) - Tutto il giorno - Mediamente impegnativa

Costo: 15€ adulti/ bambini gratis