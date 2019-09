Non definito

Descrizione evento: Il DM Bikers Motoclub di Cassino è lieta di invitarvi alla Seconda edizione della Motopasseggiata che avrà luogo domenica 22 settembre 2019 dalle ore 13!



Il programma completo lo troverete nella locandina allegata.



Inoltre, vi anticipo che non sarà soltanto un motoraduno, ma una vera e propria festa caratterizzata da spettacoli, animazione, stand motociclistici e street food!!



NON SOLO MOTO! ANCHE SALUTE:

Possibilità di sottoporsi a Check-Up medici gratuiti e donazione sangue.



Vi aspettiamo numerosi, e non dimenticate di seguirci su Facebook e Instagram: DMbikers_official



A PRESTO!!