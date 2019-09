Descrizione evento: Sabato 21 e domenica 22 settembre, presso il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, si terrà un evento dedicato al volo in mongolfiera. Sull’esperienza delle prime attività sperimentali che l’Aeroporto di Vigna di Valle ospitò nei primi anni del ’900 con i dirigibili, oggi tornano equipaggi e strumenti di volo che sfruttano come propulsore un bruciatore di GPL e la maestria di chi li conduce.

Una kermesse incentrata sul volo in mongolfiera con un fitto programma di iniziative: sabato 21 settembre dalle ore 9.00 gli equipaggi incontreranno gli appassionati per illustrare sistemi di tecnici e dettagli sull’emozionante volo che da due secoli ormai affascina curiosi e addetti ai lavori; sarà inoltre allestita una mostra fotografica all’interno dell’Hangar Troster, frutto degli scatti che negli anni gli equipaggi hanno dedicato ai panorami osservati, al lavoro di preparazione, alle suggestioni che, immortalate sapientemente, trasferiscono al visitatore; una conferenza che vedrà, la relazione del Comandante di mongolfiere Giovanni Aimo, recordman europeo di distanza, che illustrerà le esperienze di volo e vedrà il dono di una cesta con bruciatore al Museo Storico AM.

Ma il clou dell’evento è senz’altro rappresentato dai voli vincolati che saranno effettuati proprio partendo dal lungolago dove ha sede il Museo Storico, condizioni meteo permettendo, che vedranno la partecipazione come passeggeri dei alcuni visitatori presenti. L’attività è aperta anche a ragazze e ragazzi a partire da 8/10 anni in su a seconda dell’altezza e a discrezione del comandante della mongolfiera.

Per questa giornata, il Museo Storico osserverà un orario di apertura più ampio rispetto al consueto, si potrà quindi accedere dalle 09.00 alle 22.00, consentendo al visitatore di entrare nei 4 padiglioni espositivi e visitare gli 80 velivoli esposti e ammirarli ‘sotto una luce differente’.

Anche domenica 22 settembre, nella mattinata, si svolgeranno esibizioni e momenti di interessante confronto con chi ha fatto del volo in mongolfiera una passione, un lavoro o uno stile di vita.

Info: 06-99887509 – aeromuseo.esp@aeronautica.difesa.it