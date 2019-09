Descrizione evento: L’antica città romana di Ostia Antica, non avrà più segreti, dopo la nostra visita guidata condotta da un esperto archeologo nella giornata ad ingresso gratuito. Sarà possibile infatti camminare lungo il decumano principale della città e meravigliarsi di fronte ai bei monumenti che si aprono lungo il percorso, come le Terme di Nettuno, il Foro, il Teatro e i numerosi templi. Ma ci sarà spazio anche per la vita quotidiana della gente comune, con le insulae, i grandi magazzini, la necropoli, le tabernae, i mulini e molto altro ancora. Un vero e proprio salto indietro nel tempo all’interno di questo unico gioiello archeologico.



Quando

Sabato 05 Ottobre 2019 ore 10:00



Dove

Viale dei Romagnoli 717, nel piazzale d’ingresso davanti alla biglietteria



Quanto

Quota di partecipazione € 10 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/ostia-antica-ingresso-gratuito/