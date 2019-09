Descrizione evento:

Appuntamento:

Costo della visita:

Apertura con Ingresso Gratuito per la prima domenica del mese**Costruite tra ildurante la dinastia dei, lesono l'esempio più grandioso e meglio conservato di complesso termale giunto fino a noi.Come tutte leerano concepite non solo per il bagno, la cura del corpo e le attività sportive, ma anche come luogo di socializzazione, svago e attività culturali. La visita, attraverso la sequenza dici permetterà di ripercorrere il passaggio dagli ambienti freddi a quelli caldi e di conoscere da vicino un momento importantissimo della vita sociale degli antichi romani.ore 15,15 presso la biglietteria dell’area archeologica in Viale delle Terme di Caracalla, 52