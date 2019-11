Descrizione evento: La Sagra della Rola-Festa del Cornuto è un evento che va in scena da diversi anni nel comune di Rocca Canterano(Rm).

Durante la manifestazione si festeggiano gli sfortunati traditi in amore.

Centro della manifestazione è il corteo burlesco che si snoda per le vie del paese e durante il quale si portano in processione i simboli del tradimento coniugale mentre un poeta sbeffeggia i prtecipanti con le sue mordaci strofe.

Presso i nostri stands potrete assaporare le specialità del luogo come Role (castagne arrosto), cecamariti (pasta tipica), panini con salsiccia e cicoria, patatine, arrosticini e tanto vino..