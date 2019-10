Descrizione evento: COMUNICATO STAMPA

VIII EDIZIONE DI CASTELLI DI CIOCCOLATO A MARINO

Torna Castelli di Cioccolato, la manifestazione dedicata al “cibo degli Dei”.



Con l’autunno a Marino tornano gli artigiani italiani del cioccolato. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019 parte la VIII edizione di Castelli di Cioccolato, la manifestazione all’insegna del piacere del gusto e del palato dedicata alle famiglie, ai bambini, ai giovani e ai grandi che abbiano in comune la passione per il “cibo degli Dei”.

Un weekend nel cuore dei Castelli romani in cui tra le vie della città ci si potrà abbandonare a ogni “peccato di gola” con degustazioni di prelibatezze a base di finissimo cacao, offerte dai maestri cioccolatieri durante tutto il ghiotto itinerario.

Tra le novità di quest’anno il “Laboratorio esperienziale” ideato da Veronica Torricelli, psicologa specializzata in disturbi del comportamento alimentare, in cui si potrà intraprendere un viaggio emozionale esplorando il mondo della cioccolata attraverso l’utilizzo dei cinque sensi.

Sabato 12 ottobre, dalle ore 18, lo chef Elvio Ferrelli si cimenterà nella preparazione di squisite “Chocolate brownies” con crema e frutti di bosco. Alla fine della dimostrazione le torte saranno offerte agli ospiti presenti nello stand.

Non mancheranno poi i laboratori dedicati ai bambini, ma la novità assoluta di questa VIII edizione è il I Contest “Torte di Castelli di Cioccolato”, la gara di pasticceria amatoriale che si terrà domenica alle ore 18. Alla competizione dolciaria possono iscriversi tutti i partecipanti alla manifestazione attraverso la pagina Facebook di RomaChocolate.

L’appuntamento “appetitoso”con i maestri del cioccolato provenienti da tutta Italia è sempre dalle 10 del mattino alle 22 della sera. L’ingresso è gratuito.