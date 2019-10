Descrizione evento: VINILE ROMA APERICENA LIVE DISCOTECA via giuseppe libetta 19, Roma VENERDI 11 OTTOBRE 2019 Un Venerdi 'sera così non si era mai visto! Dalle 20.30 Apericena Buffet Live Djset 20:30 apericena a buffet con dj set Dr. Twisted 22:00 live Mikely Family Band 23:30 dj set Dj Dino Adamo + Voce Davide Berton Page Partner Dj: DJ JIMMY PELLI Prenotazione Tavoli Disco e Ingresso ridotto In Accredito 3381128328 Ivan anche whats app WWW.ROMADISCOEVENTI.IT Ingresso SU ACCREDITO 10€ uomo/donna DRINK INCLUSO Per ingresso SU ACCREDITO ,ENTRA A NOME DI IVAN FORMULE TAVOLI E PRIVE DISCO Tavolo solo Apericena 15€ pp Tavolo aperitivo +Disco 25€ pp con 1 Drink o bottiglie Tavolo Aperitivo + Disco 30€ pp con 2 drink o bottiglie Tavolo Privee Disco 20€/25€ a seconda della zona a pp. drink o bottiglie. - SPECIALE FORMULA COMPLEANNI -(chiedimi info) * E' prevista selezione all' entrata del locale , e' consigliata quindi cura nel abbigliamento