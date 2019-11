Descrizione evento: C'è un nuovo yoga retreat in Ciociaria, nel Lazio, durante il ponte di ognissanti 2019, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019.



Cosa prevede il programma:

– 6 classi di yoga

– 5 meditazioni guidate

– 1 kiirtan (danza spirituale)

– ricerca del proprio mudra

– relax nella natura

– gite alla scoperta del territorio ciociaro

– tanto buon cibo sano, vegetariano e biologico



Quando: ¨Il 4° Ritiro Yoga in Ciociaria è da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019, durante il ponte di ognissanti 2019. Abbiamo pensato che puoi prendere qualche ora di permesso dal lavoro e arrivare nel pomeriggio di giovedì 31 (in tempo per la prima classe di yoga che è alle ore 17:30). Il venerdì 1 novembre è un giorno festivo e così puoi concederti un lungo weekend di yoga e relax.



Dove e come arrivare: Siamo a Roccadarce, un piccolo borgo del Lazio immerso nella tranquillità della campagna ciociara, a circa 1h da Roma e Napoli.

– Se arrivi in auto: puoi raggiungerci dall’autostrada A1, uscita Ceprano. Da Ceprano a Roccadarce sono circa 14km.

– Se arrivi in treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Ceprano – Falvaterra o Roccasecca. Da qui veniamo a prenderti noi organizzatori. Non avrai bisogno dell’auto durante il ritiro yoga, ma per qualsiasi necessità noi organizzatori siamo a disposizione. Roccadarce si trova arroccato su una collina a circa 556 metri slm ed è, anche, conosciuto come “il balconcino sulla Valle del Liri” per l’incantevole panorama su tutta la valle del Liri. È ideale per rilassarti e per vivere un lungo weekend a contatto con la natura e l’aria pulita.



Alloggio: La struttura principale dove si svolgono quasi tutte le attività è l’Ostello del comune di Roccadarce. Non immaginarti, però, i classici ostelli con camerate e bagni condivisi. È una sorta di casa molto grande che si articola su due piani: al piano terra c’è un’ampia sala yoga, una cucina e 2 bagni; al 1° piano ci sono 5 camere doppie e 4 bagni privati dotati di doccia e bidet.¨La struttura è circondata dalla natura e dispone di un ampio e gratuito parcheggio. Intorno troverai un parco giochi, un bar e ristorante, una farmacia, un parrucchiere e un negozio di alimentari. In alternativa puoi scegliere di soggiornare presso due b&b amici. C’è il Ma.Gi.C. B&B esattamente di fronte l’Ostello oppure il B&B Le Viole a circa 2km dall’Ostello ed è perfetto se ci raggiungi in auto.



Tipo di yoga: Le lezioni yoga sono di 90 minuti e si concludono con un rilassamento, a volte accompagnato dal suono e dalle vibrazioni delle campane tibetane. Le nostre classi di yoga sono adatte a tutti, principianti e avanzati. È una pratica che si avvicina all’hatha yoga con un’attenzione particolare alla colonna vertebrale e al respiro. Facciamo asana, a volte più complicate, ma di cui diamo diverse varianti per permetterti di essere a tuo agio nella posizione. Le nostre lezioni yoga si svolgono ad occhi chiusi per farti vivere un’esperienza più soggettiva e non entrare “in competizione” con chi ha un corpo più flessibile.



Insegnanti yoga: Gli insegnanti che conducono le classi yoga sono Cristina Simone e il maestro Rino Siniscalchi. Cristina è originaria di Roccadarce e ideatrice del progetto yoga in ciociaria. Insegnante di yoga e studiosa di mudra. Puoi trovare insieme a lei il tuo mudra personale. Vive e lavora nel digital marketing a Milano e insegna yoga, anche, nelle aziende. Rino è “il maestro” yoga con un’esperienza di oltre 30 anni. Insegnante e formatore yoga. Segue il metodo “yoga del respiro” con un approccio orientato a sviluppare il respiro consapevole. Secondo Rino anche le posizioni yoga più impegnative sul piano muscolare devono essere costruite nel rispetto del respiro calmo e rilassato. Il maestro è uno studioso di Astrologia Olistica e puoi concordare con lui una lettura del tuo cielo natale.



Cosa mangiamo: ¨Siamo “famosi” perchè nei ritiri yoga in ciociaria facciamo mangiare molto e bene i partecipanti :). Con noi per tutta la durata del ritiro yoga c’è la chef Cristina Todaro che crea e realizza per noi dei gustosi menù vegetariani. La chef Cristina utilizza e valorizza materie prime e prodotti stagionali del territorio ciociaro, ricco di frutta e verdura biologiche. Ogni giorno delizia i nostri palati con dei piatti buoni da mangiare e belli da fotografare.



Tempo libero: Durante il tempo libero puoi semplicemente rilassarti o scegliere tra una serie di attività che abbiamo pensato per te.¨Se ami stare all’aria aperta puoi fare delle passeggiate a contatto con la natura o andare a cavallo nella campagna ciociara con la guida di personale esperto.
Oppure puoi farti coccolare con un trattamento corpo e viso grazie alla collaborazione di Daniela Valletta, estetologa e fondatrice del Centro Benessere “Le Muse”. Puoi parlare con Cristina per trovare il tuo mudra personale, gesti delle mani e delle dita che agiscono su corpo, spirito e anima. Oppure puoi concordare con il maestro Rino la lettura del tuo cielo natale (durata di 2.30h). È uno straordinario strumento di conoscenza di te stesso per scoprire risorse inaspettate e focalizzare le tue aspirazioni.