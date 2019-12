Descrizione evento: CAPODANNO a MATERA Dal 30/12/2019 al 02/01/2020 390 euro a Persona Matera, la città dei Sassi, è un luogo incredibile e fuori dal tempo che ha il potere di lasciare senza fiato chi la visita, specialmente durante le festività natalizie quando il centro storico si trasforma in un presepe vivente. L’antichissimo insediamento abitativo scolpito fin dal Paleolitico nella roccia tufacea è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1993 e Città della Cultura 2019. PROGRAMMA Lunedi 30 Dicembre: Mattina : Partenza da Roma con bus GT (orario e luogo di partenza verranno indicati ai partecipanti). Soste di servizio durante il viaggio Pranzo : Arrivo in Hotel per il pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio : escursione a Bernalda, simpatica cittadina medievale dominata dal Castello Aragonese. Ritorno in Hotel per Cena e Pernottamento. Martedì 31 Dicembre: Mattina : colazione in Hotel. Visita guidata di Montescaglioso, nota come “la città dei monasteri”, per la presenza di quattro complessi monastici, tra i quali spicca l'Abbazia di San Michele Arcangelo. Pranzo : in Hotel e pomeriggio libero. Sera : Gran Veglione di Capodanno con intrattenimento dal vivo e cena danzante. A mezzanotte tutti insieme per brindare al nuovo anno. A seguire verrà servito il cotechino con le lenticchie di buon principio. Pernottamento. Mercoledì 1 Gennaio: BUON ANNO!!! Mattina : colazione in Hotel. Partenza per Matera. Mattinata libera con possibilità di assistere alla SS Messa di Capodanno. Pranzo tradizionale in Ristorante Tipico. Pomeriggio : visita guidata di Matera (Chiesa di S.Francesco D'Assisi, Piazza Duomo, Cattedrale, Chiese Rupestri, Piazzetta Pascoli, affacci panoramici). Sera : al calare del sole meravigliosa passeggiata serale tra i Sassi illuminati. Ritorno in Hotel per Cena e Pernottamento. Giovedì 2 Gennaio: Mattina : colazione in Hotel. Visita guidata di Alberobello, nota in tutto il mondo per le caratteristiche abitazioni chiamate “Trulli”. Pranzo libero Pomeriggio : partenza per il rientro a Roma, previsto per le ore 19.30 ca. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 390 euro a persona Anticipo per garantire la partenza dell’evento: 100 euro Saldo: 290 euro. LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R in Bus GT. Sistemazione in camere matrimoniali o doppie dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata/riscaldamento autonomo, telefono, TV color, frigo, asciugacapelli, internet. Trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua e vino). Cenone di Capodanno con Musica dal Vivo e Pranzo in Ristorante del Primo dell'Anno) Escursioni e visite guidate come da programma. Polizza Assicurativa Medico-Bagaglio. Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”: ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno. SUPPLEMENTI: Supplemento camera singola 20 euro a notte (il numero delle camere singole è limitato, affrettatevi a prenotare se interessati ad averne una). PRENOTAZIONI: contattare Daniela al 3428847988 (anche via WhatsApp) o inviando email a: danielaaltrieventiroma@gmail.com http://www.altrieventiroma.com www.facebook.com/Daniromaeventi INDICANDO : nome e cognome, cellulare, indirizzo mail di tutti i partecipanti. Indicare inoltre se vegetariani o vegani, eventuali allergie, difficoltà motorie o altre problematiche.