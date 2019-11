Descrizione evento: Palazzo Spada e le sale private del Consiglio di Stato

Visita guidata del Palazzo con "apertura esclusiva e straordinaria” e a numero chiuso (max 23 partecipanti) delle sontuose sale del piano nobile, oggi sede del Consiglio di Stato, la quadreria, il salone di Pompeo, la galleria prospettica del Borromini, la galleria della meridiana e la galleria degli stucchi.



QUANDO

Sabato 16 novembre 2019, h 11.00

***LA VISITA VA PRENOTATA E SALDATA IN ANTICIPO***



INFO

-La visita sarà condotta da: Giulia Andioni, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza Capo di Ferro 13 (zona Campo dei Fiori).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso:

€20 Nuovi iscritti

€18 Soci; Possessori Bibliocard; Studenti Universitari; Docenti e Giornalisti; Over 65.

€12 Portatori di handicap e un loro accompagnatore; Ragazzi (14-17); Guide turistiche; Dipendenti del Ministero per i Beni e le attività Culturali e Turismo, Membri ICOM e ICCROM (International Council of Museums - International organization for conservation of cultural heritage)

€8 Bambini e Ragazzi (6-13 anni)

Gratuito (0-5).

-Possessori di Coupons o Voucher Regalo dovranno integrare la differenza di 8 euro per poter partecipare a questa visita. Gli 8 euro servono a coprire le spese di prenotazione, biglietto d'ingresso e il noleggio dell'auricolare.

** Importante : La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.**



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Il palazzo edificato tra il 1502 e il 1559 da Bartolomeo Baronio per volere del cardinale Capodiferro, passò nel secolo successivo al cardinale Bernardino Spada che lo fece restaurare ed ampliare, incaricando il Borromini di creare la celebre galleria prospettica, lunga appena 9 metri, viene percepita ben più profonda allo sguardo. L’illusione ottica a “trompe l’oeil” è ottenuta grazie alle colonne laterali che si rimpiccioliscono verso il fondo, al pavimento posto in lieve salita, alla volta in discesa e alle pareti convergenti. All’interno del palazzo, oggi sede del Consiglio di Stato, si conservano arredi, mobili d’epoca, antiche sculture e dipinti appartenuti alla collezione privata del cardinale Bernardino Spada, opere di Guercino, Artemisia e Orazio Gentileschi, Guido Reni e molti altri artisti del seicento romano.



PRENOTAZIONI

per controllare se abbiamo ancora biglietti disponibili scrivere a romaelazioxte@gmail.com

o inviare un SMS al nostro coordinatore Valeria 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



*** Nota Bene : per poter accedere alle sale del Consiglio di Stato occorre comunicare i dati anagrafici ed il numero di documento di tutti coloro che intendono partecipare alla visita.

I dati anagrafici dovranno essere comunicati al Consiglio di Stato entro l'11/11/?/19



Foto tratta in rete (scatto anonimo)