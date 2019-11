Descrizione evento: Una passeggiata unica per andare alla scoperta del Ghetto ebraico e dell’Isola Tiberina, due luoghi particolari, unici e di straordinario valore storico ed artistico di Roma. Da piazza Mattei, attraversando tutta la zona dell’antico Ghetto, percorreremo secoli di storia e potremo conoscere non solo i luoghi e i monumenti presenti lungo il percorso, ma anche parte dell’antica cultura ebraica. Si giungerà poi all’Isola Tiberina, dove verranno raccontate leggende curiose, legate alla sua fondazione e si scoprirà l’importanza che questo luogo ebbe fin dalle origini della città.



Quando

Venerdì 01 Novembre 2019 ore 16:00



Dove

Piazza Mattei, davanti alla fontana delle Tartarughe



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/il-ghetto-e-l-isola-tiberina/