Descrizione evento: Ma cosa si cela dall’altro lato di Trastevere, nella zona meno nota e conosciuta, quella fatti di vicoli incantatati e piazzette medievali? Venite con noi e lo scoprirete! Una passeggiata insolita che vi porterà a conoscere angoli nascosti e storie millenarie che hanno reso grande la cultura e la tradizione di Roma. Da piazza in Piscinula, dove curiosi aneddoti ci attendono, ci spingeremo fino al cuore del Rione, Santa Maria in Trastevere, dove troneggia una delle basiliche più antiche di Roma.



Quando

Sabato 02 Novembre 2019 ore 16:00



Dove

Piazza in Piscinula, davanti alle scalette di fronte al Tevere



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/trastevere-insolita/