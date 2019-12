Descrizione evento: La più grande festa di Capodanno 2020 a Roma e nel Centro Italia è a Cinecittà World!

Per la tua famiglia scegli un posto davvero speciale dove festeggiare tutti insieme il Capodanno 2020: Cinecittà World. Il Parco dedicato ai bambini, alle famiglia e ai ragazzi, incentrato sul tema della Tv e del cinema ospiterà l’evento più cool dell’anno!

Per l’occasione il parco sarà attivo dalle 18:00 alle 06:00 del mattino e le attrazioni, saranno eccezionalmente aperte fino alle 2 di notte!

12 ore di puro divertimento, con 40 Attrazioni, 6 Spettacoli, 3 Concerti dal vivo, 5 Discoteche al chiuso e 1 Main Stage all'aperto.

Oltre 30 artisti e Dj: un grande villaggio del divertimento tutto in un solo biglietto a 40€.

Possibilità di acquistare anche i biglietti per il cenone, nei 4 ristoranti di Cinecittà World

Puoi scegliere tra 4 diversi tipi di cenone con formule diverse a partire da 60€ con Parco incluso.



Parco + Cena in piedi, presso Padiglione Eventi € 60 Parco + Cena Self Service, presso Ristorante Roma € 80 Parco + Cena servita, presso Ristorante Saloon € 100 Parco+ Cenone servito, presso Ristorante Charleston € 140

Nello specifico, ecco cosa è compreso nei diversi tipi di cenone:

La Cena in piedi, presso il Padiglione Eventi, prevede un piatto unico, con un primo, un secondo, un contorno un dolce e bevande (acqua, vino al bicchiere, bibita) Viene effettuata su diversi turni:

19.30 – 20.30 21.00 – 22.00 22.30 – 23.30

La Cena Self Service, presso il Ristorante Roma, prevede, un antipasto, un primo a scelta, un secondo a scelta, un contorno, dolci, bevande (acqua, vino al bicchiere, bibita) e le immancabili lenticchie e cotechino. Viene effettuata su diversi turni:

19.30 – 21.00 21.00 – 22.00 22.00 -23.30

La Cena Servita, presso il Ristorante Saloon, prevede, un antipasto, due primi, due secondi, dolci, bevande (acqua e sangria) e le immancabili lenticchie e cotechino. Viene effettuata su diversi turni:

19.30 – 21.00 21.30 -23.00

Il cenone Servito, presso il Ristorante Charleston, prevede, un antipasto, due primi, due secondi, dolci, bevande (Acqua, Vino bianco e rosso (selezione Cinecittà World) e Spumante) e le immancabili lenticchie e cotechino. Allo scoccare della mezzanotte, brindisi e fuochi d’artificio!

Vieni a ballare e a divertirti tutta la notte con:

Main Stage al Chiuso @ Teatro 1: il grande Concerto dal vivo per festeggiare insieme la mezzanotte. Sala Latino-Americano "Baila Reggaeton" @ Spazio Eventi: il calore e l'allegria dei balli sudamericani. Sala Hip-Hop e Techno "Party Reazione" @ Pezzi da Oscar: musica Hip-Hop, Techno, Privée e Sala VIP, per chi vuole ballare senza compromessi. XXX Disco @ La Guerra dei Mondi: dove nessun ballo è proibito. Disco On Ice @ Il Regno del Ghiaccio: la prima Discoteca d'Italia per ballare e divertirsi sulla neve. Main Stage all'aperto @ Cinecittà Street: 12 ore di energia collettiva con DJ Set, animazione, countdown e fuochi d'artificio. A breve verranno comunicati tutti gli ospiti e guest star dell'evento.



Sul nostro sito è già possibile acquistare i biglietti per l’evento di Capodanno!



Per maggiori info è possibile visitare il nostro sito ufficiale



https://www.cinecittaworld.it/ o contattarci al num. 0640411541.