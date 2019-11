Descrizione evento: Intrecci di arte e natura nella Casina delle Civette di Villa Torlonia

Visita guidata con possibilità di utilizzare la MIC Card adatta anche a famiglie con bambini e ragazzi in età scolare



QUANDO

Sabato 9 novembre 2019, h 16.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Ornella Massa, storica dell’arte, specializzata in studi sociologici e analisi del territorio, e curatrice del ciclo di visite guidate dedicate alla "Roma da vivere".

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via Nomentana 70 (presso l'ingresso di Villa Torlonia).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis



+ biglietto d’ingresso per la Casina delle Civette: il museo è inserito nel circuito della MIC card (costo 5 euro CLICCA QUI per scaricare il modulo di richiesta);

- per i residenti a Roma (previa esibizione di documento valido che attesti la residenza): intero €5; ridotto €4;

- per i non residenti a Roma: intero €6; ridotto €5.

Il costo del biglietto potrebbe subire delle modifiche in occasione di mostre od altri eventi, si consiglia quindi di consultare la tariffa sul sito dei Beni Culturali CLICCANDO QUI



+ eventuale auricolare.

*I musei ed i siti archeologici impongono ai gruppi che superano i 15 iscritti l’utilizzo di Vox (auricolari). Il costo dell'auricolare è di €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

La Casina delle Civette di Villa Torlonia è uno splendido esempio di edificio in stile neo medievale di inizio Novecento: le vetrate artistiche si sposano con i tetti di porcellana e di ardesia, il balconcino di legno con quello di marmo, la scultura moderna con il reperto archeologico. Il filo conduttore della Casina è la natura declinata nei suoi molteplici aspetti e attraverso la sua ricca decorazione naturale, offre la possibilità di narrare storie tra arte e scienza. Nel percorso tra le specie vegetali incontreremo più volte il trifoglio e scopriremo come e perché diviene simbolo di fertilità e motore dell’agricoltura antica e poi moderna. E poi il grano, elemento essenziale della vita dell’uomo. Ne racconteremo la lunghissima storia e come sia diventato la pianta che ancora oggi è l’alimento base per molte civiltà. E quindi la vite, frutto succoso e inebriante. Tra i tantissimi animali che ancora oggi abitano la Casina parleremo della civetta, della rondine, del pipistrello, e della lumaca. Tutti simboli di fedeltà al sapere e alla conoscenza, ma tutti animali particolari, sebbene apparentemente comuni.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3338703591 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



