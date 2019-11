Descrizione evento: Le Sale private del Palazzo della Cancelleria e il Lago sotterraneo

Visita guidata con "apertura straordinaria ed esclusiva" delle Sale private del piano nobile e del Salone dei 100 Giorni dipinto dal Vasari. Visiteremo inoltre la zona archeologica e il lago riemerso al di sotto del palazzo, le macchine di Leonardo in mostra al pianterreno e la chiesa di San Lorenzo in Damaso.



QUANDO

Sabato 9 novembre 2019, h 11.00

***La visita deve essere PRENOTATA E SALDATA IN ANTICIPO***



INFO

-La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza della Cancelleria (davanti all'entrata di Palazzo della Cancelleria, zona Campo dei Fiori).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata comprensivo di diritti di prenotazione, biglietto d'ingresso e Vox (auricolari) da saldare in anticipo :

€20 (prezzo unico per adulti e bambini, non sono previste né riduzioni né sconti).

- Possessori di Coupon o Voucher Regalo dovranno utilizzare 2 coupon o integrare la differenza di 10 euro per poter partecipare a questa visita.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Si narra che il palazzo della Cancelleria Apostolica fu costruito dal cardinal Riario grazie alle vincite di una singola notte di gioco. Alla sua realizzazione (1485-1515) contribuirono diversi architetti fra cui Andrea Bregno e Donato Bramante, al quale sono attribuiti anche l’esecuzione del bellissimo cortile rinascimentale e il restauro della contigua chiesa di San Lorenzo in Damaso. Nel 1546 il cardinal Alessandro Farnese commissionò a Giorgio Vasari di celebrare la memoria di papa Paolo III Farnese decorando ad affresco la volta del salone centrale del palazzo, opera che il Vasari si vantò di aver eseguito in solo 100 giorni. Scavi sotto al palazzo (1988-1991) hanno rivelato i resti di un sepolcreto cristiano e le vestigia di una grande basilica paleocristiana che la tradizione vuole costruita sulla Domus di Papa Damaso I (305-384), al di sotto di essa sono un mitreo e il sepolcro di Aulo Irzio sommerso dalle acque di un laghetto color smeraldo, profondo dai 3 ai 6 metri, alimentato dall’Euripus, canale proveniente dallo Stagno di Agrippa.

*Una visita imperdibile che prevede la prenotazione e il pagamento anticipato per l’apertura straordinaria delle sale private del piano nobile e del Salone dei 100 Giorni affrescato dal Vasari. Visiteremo inoltre la zona archeologica e il lago riemerso al disotto del palazzo. le macchine di Leonardo in mostra al pian terreno e la chiesa di San Lorenzo in Damaso.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***? Importante : La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.***?



