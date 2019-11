Descrizione evento: Torna ad Aprilia, il 15 novembre, la Marco Palazzi Band (MPB) con David Folchitto alla batteria!!



Dove? Al Weisse, in via Mascagni, 65 – Aprilia



Biglietto? No! Ma vi consigliamo di prenotare il tavolo allo 0692731456 per non rischiare di rimanere in piedi!



Si mangia? Si e si beve anche!



A che ora inizia il concerto? Alle 22 circa



vi aspettiamo con nostro Fantasy Rock!!