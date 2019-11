Descrizione evento: Ti aspettiamo alla presentazione del nuovo corso di filosofia attiva, organizzato da Nuova Acropoli Roma, rivolto a tutti coloro che hanno una passione per la filosofia e per gli insegnamenti dei Maestri dell’antichità che vogliono mettere in pratica.



L’appuntamento sarà:

29 Novembre 2019

alle ore 18:30

presso la Sala Presidenziale della Stazione FS Ostiense



L'incontro è a ingresso libero, sarà introduttivo al corso e si avrà modo di conoscere i relativi istruttori del corso pronti a dare maggiori informazioni. Durante il corso saranno illustrate le principali filosofie e i loro maggiori esponenti attraverso il metodo comparativo, ossia il sistema di apprendimento integrato che mette a confronto i diversi filosofi, individuando gli elementi in comune tra loro.

Per altre informazioni è possibile contattare i numeri 065896514 o 3667123501, oppure scrivere all’indirizzo roma@nuovaacropoli.it



Consulta il programma delle attività per non perdere gli altri appuntamenti:

http://roma.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/roma/