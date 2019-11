Non definito

Descrizione evento: Appuntamento a Strangolagalli, sabato 16 novembre dalle ore 17 e domenica 17 novembre dalle ore 12, per l'ottava edizione dell'attesissima festa del vino novello. Nell'occasione, le storiche e caratteristiche cantine del paese saranno allestite per la distribuzione e la degustazione di prodotti tipici e vino locale, con spettacoli musicali, artisti di strada, esposizioni artistiche e mercatino dell'artigianato lungo le vie del piccolo ma suggestivo borgo medioevale.

Organizzato dall’ Associazione Culturale “Le Cantine del Borgo” e con il patrocinio della Regione Lazio e Comune di Strangolagalli, l’evento gode del supporto di aziende e cittadini, entusiasti di donare al pubblico un’esperienza enogastronomica indimenticabile. Per ulteriori informazioni scrivete a: lecantinedelborgo@gmail.com oppure visitate la pagina FB de Le Cantine del Borgo https://www.facebook.com/lecantinedelborgo