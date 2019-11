Descrizione evento: ‘MARIONETTE SENZA FILI’ PORTA IN SCENA IL SAGGIO DI FINE ANNO DEI RAGAZZI DELL’ACCADEMIA JUNIOR DAL TITOLO “PRESSAPPOCO CENERENTOLA”



Al teatro “Giulanco” di San Cesareo, gestito dall’associazione ‘Marionette senza fili’, sarà in scena sabato 9 e domenica 10 novembre (sabato 21 e domenica alle ore 18.00) il saggio di fine anno dei ragazzi dell’Accademia di teatro junior“Pressappoco Cenerentola”, scritto e diretto daClaudio Tagliacozzo, con l’assistenza alla regia e le coreografie diManuela Serpetti.



E se le favole che conosciamo da sempre potessero cambiare il finale? E se i personaggi che ci hanno affascinato e fatto sognare fossero diversi da come ce li presentano? Dopotutto le donne sognano tutte il principe azzurro…ma poi sposano sempre il corsaro nero! In questo atto conclusivo del primo anno dell’Accademia junior i nostri piccoli attori proveranno a vedere e a far vedere come i personaggi di una favola, inserita nel repertorio dei grandi classici, come Cenerentola possa trovare innesti con personaggi estranei alla vicenda e soprattutto possa trovare una nuovissima chiave di interpretazione dei personaggi più noti. Ne vedremo delle… ‘belle’!



Tante ancora le sorprese in cantiere per la stagione teatrale 2019-2020, continuate a seguirci e non ve ne pentirete!



PREZZI BIGLIETTI:



INGRESSO UNICO 9 EURO



Per informazioni consultare il sito www.marionettesenzafili.it o chiamare il numero 338.2523004