Descrizione evento: CORSO DI QUANTI-KA 1

Quanti-Ka® è una veloce tecnica di RIEQUILIBRIO ENERGETICO che unisce in modo sinergico, alcuni principi della fisica quantistica con le antiche conoscenze spirituali. Nasce spontaneamente e in modo intuitivo da Rolando Dini e diviene ben presto apprezzata per la sua facilità di applicazione, i risultati spesso immediati e il senso di pace ed equilibrio che lascia anche in chi la applica. Quanti-Ka ti aiuta a creare una alternativa ai problemi che stai vivendo e che l’Universo ti mette davanti quando il Cuore non è allineato con la Mente. La mancanza di allineamento o centratura, crea delle vibrazioni energetiche incoerenti rispetto al tuo pieno potenziale. Più c’è mancanza di allineamento e più le prove da superare sono dure e impegnative. COSA IMPARI AL CORSO Partecipando al corso apprenderai “come fare” ad utilizzare il “Campo di Pura Energia Creatrice” su te stesso e sugli altri per riportare in equilibrio il proprio sistema fisico, emotivo e spirituale, ottenendo la massima coerenza possibile (in tutte le cose quotidiane), senza meditazioni o strumenti da acquistare dopo il corso in aula. Apprendi un una procedura precisa e verificata su migliaia e migliaia di persone con la quale riportare Equilibrio, Armonia, Amore, Pace, Coerenza in un sistema che precedentemente, ha perso quella “Coerenza Informativa Originaria”. La procedura permette in pochi minuti di applicare un protocollo completo per lavorare su tutte le componenti che impediscono di mantenere e riportare l’allineamento tra corpo-mente-spirito. Con Quanti-Ka 1, uscirai dal corso e avrai sperimentato l’applicazione del Protocollo in 5 Passi e sarai pronto per utilizzarlo su persone, animali, piante, in presenza così come a distanza. Il corso è aperto a tutti, non sono necessari prerequisiti. 9-10 NOVEMBRE 2019 Hotel ibis Styles Roma Vintage Via Torre di Mezzavia 25 zona Anagnina - 00173 ROMA Conduce: Elisabetta Burello, Operatore olistico ad approccio integrato. Insegnante certificato Quanti-Ka 1 e 2 Insegnante certificato ThetaHealing. Informazioni e adesioni: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/corso-di-quanti-ka1-9-10-novembre-2019-roma Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com