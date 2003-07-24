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Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

nov 30 2019
dic 01 2019

POLENTA IN PIAZZA

IN ONORE DEL PATRONO, RUE IN FESTA

Letture: 264 - Sagre a Gallicano nel Lazio - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: GALLICANO NEL LAZIO
LUNGO IL BORGO DEL PAESE
data: da sabato 30 novembre 2019, alle 00:00
a domenica 1 dicembre 2019, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Christian Connestari
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3487708148
POLENTA IN PIAZZA
Descrizione evento: DATO IL FANTASTICO SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO, ABBIAMO DECISO DI DARE SPAZIO ALL'EVENTO CON UN INTERO FINE SETTIMANA. SABATO 30 NOVEMBRE ALLE ORE 16:00 APRIRANNO I STAND, DOPO LA MESSA DELLE 17:00, IN ONORE DI SANT'ANDREA PATRONO DI GALLICANO, SEGUIRA' IL CONCERTO DELLA BANDA , DALLE 19:00 IN POI, PIZZA DI POLENTA E DOLCI DI POLENTA PER TUTTI, PIU PANINI, ARROSTICINI E PIZZE FRITTE. DOMENICA 01/12/2019, GIORNATA CLOU, CON LA COLAZIONE DI BENVENUTO, STAND ENOGASTRONOMICI, GIOCHI POPOLARI PER GRANDI E PICCINI, LABORATORIO DELLA PASTA ALL'UOVO, IMPARA A FARE IL FORMAGGIO, DIMOSTRAZIONE DI OLI ESSENZIALI, LABORATORIO DEL PANE, GIOCHI A PREMI, E ALLE 12:30 INIZIERA' LA DISTRIBUZIONE DELLA FAMOSA POLENTA SIMBRUINA, IL TUTTO SARA' ALLIETATO DA MUSICA, MERCATINI, GIOCHI A PREMI E UNA FANTASTICA TOMBOLATA, OFFERTA CON IL PASTO, DAGLI ORGANIZZATORI. PER CHI NON AMA LA POLENTA, LUNGO LE RUE DI GALLICANO, POTRETE TROVARE PANINI CON LA PORCHETTA, ARROSTICINI, CASTAGNE, PIZZE FRITTE, E TANTO TANTO ALTRO. ALLE ORE 17:30 CHIUDERA' L'EVENTO UN PICCOLO SPETTACOLO PIROTECNICO.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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