Descrizione evento: Al via giovedì 14 novembre la nona stagione di "Welcome 2 The Jungle", il live radio show di cultura Hip-Hop condotto da Danno, Ceffo e Cannasuomo, in onda dal Brancaleone e in diretta su Radio Sonica ogni giovedì sera dalle 22 a mezzanotte. La trasmissione è realizzata dal vivo di fronte a un vero pubblico si concentra sull’evoluzione della musica rap dai primi giorni fino a oggi, con un occhio di riguardo alla scena USA e in particolare alla scena di Brooklyn, senza tralasciare le proposte più interessanti del panorama italiano. L’obiettivo è quello di proporre ogni settimana una selezione musicale rap aggiornata e capace di cogliere anche le realtà musicali più underground, il tutto arricchito dalla presenza live di ospiti dal mondo Hip-Hop come DJ, MC, writer, beatmaker, per dare vita a sfide musicali in diretta, live cypher di freestyle ed elevare il concetto di “stile” musicale. giovedì 14 novembre dalle 22 a mezzanotte Brancaleone Via Levanna, 11 - Roma Ingresso Euro 3 (con tessera ARCI) Infoline 0682004382