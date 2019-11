Descrizione evento: In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, l’Associazione “Nuova Acropoli” propone eventi tematici volti alla riscoperta del valore originario della Filosofia e alla sua promozione. Nello specifico, la proposta di Nuova Acropoli mira al coinvolgimento dei più giovani, affinché possano riconoscere nella filosofia quell’attitudine propria dell’essere umano, che invita ad una riflessione interiore e che permette di trovare risposte pratiche alle domande profonde sul senso della vita.

Ti aspettiamo Giovedì 28 Novembre 2019 ore 18.30

presso la Sala Presidenziale della Stazione FS Ostiense



Convegno “Filosofia e Salute”

Intervengono:

Prof. M. Frezzotti , Professore Ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre Dott.ssa T. Brigada , Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo psicosomatico-psicodiagnostica Dott. E. De Santis , Medico di medicina generale Dott.ssa R. Cannone , Direttrice di Nuova Acropoli Roma Modera:

Dott.ssa I. Di Clemente , Responsabile Pubbliche Relazioni Nuova Acropoli Roma

Convegno ad ingresso libero





“L’essere umano ha l’occasione di riscoprire dentro di sé il filosofo, quell’amico della conoscenza che trova, nella quotidianità, l’opportunità per conoscere sé stesso, per migliorarsi e per migliorare la società in cui vive”





Per altre informazioni è possibile contattare i numeri 065896514 o 3667123501, oppure scrivere all’indirizzo roma@nuovaacropoli.it



