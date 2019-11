Descrizione evento: Riscopri con noi il valore del camminare "A PIEDI", ispirati dalla filosofia classica e riscoprendo bellissime realtà naturali e resti archeologici di straordinario valore!



Percorreremo gran parte della Via degli Acquedotti Romani



Appuntamento



DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

alle ore 09.00 a Ponte Amato (bivio per Gallicano)

Il percorso è in piano

Durata del percorso 12/15 km circa



Ti consigliamo di…

Portare acqua, kway, scarpe da trekking, cappellino, zainetto e un buon pranzo al sacco!



Per altre informazioni è possibile contattare i numeri 065896514 o 3667123501, oppure scrivere all’indirizzo roma@nuovaacropoli.it



