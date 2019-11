Descrizione evento:

Ad accogliere tutti i partecipanti ci saranno due ampie strutture al coperto presso piazza Federico Zeri - EX PIAZZA DELLE MIMOSE, tra le proposte gastronomiche i grandi classici come la gustosa polenta con sugo di salsiccia e spuntature succulenti o con i funghi che conquisteranno anche i palati sopraffini, arricchisce il menù dell’ottimo Vin Brûlé. Saranno varie le proposte che l'Associazione Culturale Obiettivo E20 metterà a disposizione di tutti i visitatori che si recheranno a Fonte Nuova (RM), facendo gustare sapori e tradizioni autunnali. E non solo enogastronomia, ma nei giorni di festa presenti giochi ed attrazioni per bambini, ricco mercatino dell'artigianato e natalizio. Percui Vi diamo appuntamento a Fonte Nuova/tor lupara per la 4ª edizione di Aspettando il Natale - Festa della Polenta e del Vin Brulé, per vivere tutti insieme giorni di festa, allegria e buona cucina.