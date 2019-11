Descrizione evento: Un party anticonvenzionale nel cuore di Roma, all'interno della bellissima villa Osio.

Dalle 20 apericena a buffet di altissima qualità accompagnato da musica live e successivamente dj set per rendere la serata divertente per ogni tipo di persona o richiesta.

Inizio serata ore 20:30

Musica live LIANO VIKO dalle 21:30 alle 23:30

Dj set Nino Scarico dalle 23:30 alle 02:30

- tavolo apericena 20€ a persona con drink;

- divanetto apericena 25€ a persona con drink;

- ingresso in lista TOP dalle 20:30 alle 23:00

Uomo/donna €15 con drink;

- ingresso dalle 22:30

uomo €15 con drink - donna €10 con drink;



Per info e prenotazioni

3518083631



Pagina facebook

TOP-ROMA EVENTI



Sito internet

www.topromaeventi.it