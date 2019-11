MACRO Asilo via Nizza 138

Descrizione evento: È possibile oggi essere artista e vivere appartati in mezzo a un bosco, lontano dai circuiti di mercato? Così ha fatto Giorgio Ronca, guadagnandosi l’epiteto de il pazzo. “Storie di ferro”, documentario di Nicola Di Lecce e Rossella Lamina, racconta l’universo unico e multiforme di questo scultore, fabbro provetto, nonché autore di racconti.



Giorgio Ronca è un artista profondamente radicato nella sua terra d’origine: quel “triangolo benedetto” d’Italia che si estende fra Lazio, Umbria e Toscana e che racchiude meraviglie di arte e storia in paesaggi sospesi nel tempo.



Scopriamo le sue opere, di essenza del tutto contemporanea ma eredi di una lunga tradizione italiana, dove l’arte si imparava “a bottega” e dove artisti e artigiani erano due incarnazioni della stessa pratica. Una pratica esigente, che impone padronanza tecnica, tenacia e visione, di cui Giorgio Ronca è “follemente” maestro: uno storyteller di metallo e di parole.



“Storie di ferro” (60 min.) è stato prodotto dall’associazione Mondi Visuali e realizzato grazie al patrocinio del Comune di Acquapendente (VT). Le musiche del film sono state realizzate da due giovani compositrici: Federica Principi e Irene Betti. In allegato le biografie degli autori.



La proiezione si terrà il prossimo 29 novembre al MACRO ASILO di Roma, Sala Cinema, alle ore 18.00. Saranno presenti gli autori e l’artista Giorgio Ronca, che al termine del film risponderanno alle eventuali domande del pubblico.

Sarà inoltre possibile vedere da vicino alcune delle sculture di piccolo formato realizzate dall’artista.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti