Descrizione evento: Dopo il successo dello scorso anno, il 30 novembre torna il PALAGHIACCIO de L'ISOLA DEL NATALE (2.0) ancora più grande, ancora più bello, ancora più divertente!!!



La location di quest'anno sarà la nuova area eventi di Isola del Liri (FR) ARENA BOIMOND in via borgo s. Domenico (ex Piazzale Boimond)

un palatenda attrezzato che ospiterà non solo il PALAGHIACCIO ma anche un AREA CONCERTI, la CASA DI BABBO NATALE, MERCATINI, AREA RISTORO, AREA GIOCHI e tanto, tanto altro!!!



Vi aspettiamo tutti i giorni dal 30 novembre al 6 gennaio, per un PERIODO NATALIZIO RICCO DI SORPRESE.



