Descrizione evento: Babbo Natale e la renna Natalina





Domenica 8 e 15 dicembre 2019, alle ore 11,00, la Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, con tanti personaggi da incontrare e storie da vivere e ascoltare nell’attesa del Natale.

Tutti alla ricerca della renna Natalina , una golosona combina guai, ha fatto piangere re Cioccolatino e si nasconde nel castello per mangiare questo e quello.



Una storia allegra e fantastica dove i bimbi, se vorranno, potranno consegnare

letterine e disegnini direttamente a Babbo Natale. Età consigliata: 3-9 anni

Costo: 15 euro (gratis per bambini di 3 anni non compiuti)

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 0637898409 – 3293106062 – info@teatrohelios.it

Link: www.teatrohelios.it