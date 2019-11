Descrizione evento: CAMERA MUSICALE ROMANA

Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Domenica 24 novembre ore 19:30

“Clarinetto e Pianoforte tra Germania e Francia”



Musiche di J. Brahms, P. Jeanjean, M. Delmas, E. Chausson, F. Poulenc





Costituitosi nel 1998 è stato tra i vincitori del 5° Concorso Nazionale di Musica da Camera “Città di Grosseto”. Hanno studiato Musica da camera con Alain Meunier all’Accademia Chigiana vincendo una borsa di studio. Nell’ottobre del ‘99, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, hanno tenuto dei concerti all’Università di Rio de Janeiro e al Tearo Municipal di Niteroi. Si segnalano i concerti per l’Accademia Chigiana a Montalcino, Buonconvento, Todi e Siena, Viterbo Musica Estate 2000, Scuderie di Villa Aldobrandini a Frascati, Teatro Comunale di Viterbo e Monte Romano, per il Concorso Internazionale Premio “Valentino Bucchi” a Roma, Gioventù Musicale Italiana riportando sempre un successo di pubblico e di critica. Hanno suonato al Festival su Nino Rota per il ventennale della morte con il patrocinio della Fondazione Cini di Venezia e al Festival su Francis Poulenc per il centenario della nascita a Roma. Hanno inciso un CD dal titolo “Clarinetto e Pianoforte in Francia”, con musiche di Chausson, Pierné, Saint-Saëns, Honegger e Poulenc. Tengono Master-Class in Italia e all’estero. Per questo concerto il Duo proporrà un programma che va dalla meravigliosa Sonata op.120 n°1 di Johannes Brahms, che appartiene all’ultimo periodo del compositore caratterizzato dal più profondo intimismo e da un’ispirazione poetica di spettacolare bellezza, a quella di Francis Poulenc composta nel 1963, alla memoria di Arthur Honegger, pochi mesi prima di morire. Inoltre eseguiranno musiche di Paul Jeanjean, Marc Delmas e Ernest Chausson.



Eseguono :

Giammarco Casani, clarinetto

Stefano Giardino, pianoforte



Programma

Johannes Brahms (1833-1897) Sonata per clarinetto e pianoforte in Fa min. op.120 n°1 (1894)



Paul Jeanjean (1874-1928) Arabesques (1926)

Fantasia per clarinetto e pianoforte



Marc Delmas (1885-1931) Fantaisie Italienne (1921) per clarinetto e pianoforte op.110



Ernest Chausson (1855-1899) Andante et Allegro (1881) per clarinetto e pianoforte



Francis Poulenc (1899-1963) Sonata (1962) per clarinetto e pianoforte





CRIPTA DELLA CHIESA DI SANTA LUCIA DEL GONFALONE

Via delle Carceri, 8 - Roma



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade



Servizio gratuito di prenotazione (vivamente consigliata)



Info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457