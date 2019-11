Descrizione evento: San Pietro in Montorio, il Tempietto del Bramante e le meraviglie del Gianicolo

Visita guidata della Chiesa, della Fontana dell'Acqua Paola e della Passeggiata del Gianicolo



QUANDO

Sabato 23 novembre 2019, h 15.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Ornella Massa, storica dell’arte, specializzata in studi sociologici e analisi del territorio, e curatrice del ciclo di visite guidate dedicate alla "Roma da vivere".

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza di San Pietro in Montorio 2.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare.

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.





NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Sul colle del Gianicolo, conosciuto anche come Monte d’Oro a causa del colore della terra che lo ricopre, fu costruita la chiesa di San Pietro in Montorio per volere di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia che la donarono alla nazione spagnola. La chiesa, al cui interno trovarono sepoltura membri dell’aristocrazia romana come Antonio e Fabiano del Monte, e la sfortunata Beatrice Cenci, accoglie opere di inestimabile valore di Sebastiano del Piombo, Giorgio Vasari, Daniele da Volterra e del Bernini. A fianco della chiesa, nel luogo dove la tradizione indicava fosse avvenuta la crocifissione dell’apostolo Pietro, fu eretto all’inizio del cinquecento il celeberrimo tempietto a pianta centrale del Bramante, testimonianza architettonica fra le più affascinanti del Rinascimento.

Proseguiremo in direzione “der’ Fontanone” e della passeggiata del Gianicolo affiancata dai busti degli Eroi che sacrificarono la vita per l'Indipendenza d'Italia durante la Repubblica Romana del 1849.

La passeggiata è l'occasione per narrare non solo la storia di alcuni dei monumenti che vi si incontrano e di come i luoghi si siano trasformati nel tempo, ma, soprattutto, per narrare le gesta di uomini e donne che alla Repubblica Romana del 1849 parteciparono.





PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3338703591 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



